Sikap PB Parfi terkait Maraknya Demonstrasi, Ada Pesan Buat Para Artis

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia (PB Parfi) Ki Kusumo mengajak seluruh lapisan masyarakat mengutamakan kesabaran dan saling menjaga keamanan di tengah maraknya demonstrasi.

"Yuk, seluruh masyarakat, menjaga situasi tetap kondusif, karena hal itu sangat penting saat ini," tutur pria yang baru dilantik mengurus Parfi 2025-2030 itu.

Kusumo menyampaikan, upaya preventif menjadi langkah penting yang dilakukan oleh seluruh pihak.

Produser sekaligus aktor Film Drakula Cinta ini pun berharap pemerintah menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, termasuk para artis, dan pejabat.

"Mari bersama masyarakat membuat Indonesia tetap adem. Artis hingga pejabat bisa menjaga gaya hidup agar tidak melukai hati rakyat," katanya.

Ki Kusumo menambahkan, bahwa kedamaian merupakan kebutuhan dasar setiap manusia.

"Karena itu kami merasa ikut terpanggil untuk mewujudkan Indonesia damai. Dan tentu saja kewaspadaan dini harus diwujudkan melalui upaya preventif," katanya.

Dia berharap penyelenggara negara tidak berbicara dan berperilaku yang menyinggung atau menyakiti masyarakat. “Itu bisa menyulut kemarahan rakyat,” katanya. (*/jpnn)



