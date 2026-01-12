Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Sikap Politik Rakernas I, PDIP Desak Transformasi Polri Melalui Akuntabilitas

Senin, 12 Januari 2026 – 19:18 WIB
Sikap Politik Rakernas I, PDIP Desak Transformasi Polri Melalui Akuntabilitas - JPNN.COM
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Foto: PDIP

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan mendesak dilakukan transformasi dan reformasi pada institusi Polri dan TNI melalui penguatan akuntabilitas yang subtantif.

Hal demikian tertuang dalam sikap politik PDIP setelah melaksanakan Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1).

Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham menjadi sosok yang membacakan sikap partainya dalam penutupan Rakernas I.

Baca Juga:

"Guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek," kata Jamaluddin membacakan poin sikap politik PDIP, Senin (12/1).

Partai mengusulkan penguatan mekanisme pengawasan parlemen yang lebih tajam serta pemberian wewenang eksekutorial bagi Kompolnas.

Dengan begitu, tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik dan pembersihan institusi dari kepentingan politik adalah harga mati.

Baca Juga:

"Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan 'dwifungsi' jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personel Polri yang bertugas di akar rumput untuk menjamin Polri yang profesional, humanis dan terpercaya,” lanjut Jamaluddin membacakan naskah rekomendasi.

Terkait institusi TNI, PDIP merekomendasikan TNI tetap menjadi tentara profesional yang menjunjung tinggi amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis.

PDI Perjuangan mendesak dilakukan transformasi institusi Polri dan TNI melalui penguatan akuntabilitas politik yang subtantif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP  rakernas PDIP  Polri  Polisi 
BERITA PDIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp