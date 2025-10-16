Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Sikap Publik terhadap Kasus Nadiem Tak Terpengaruh Opini yang Berkembang

Kamis, 16 Oktober 2025 – 13:16 WIB
Sikap Publik terhadap Kasus Nadiem Tak Terpengaruh Opini yang Berkembang - JPNN.COM
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim (tengah) menggunakan rompi tahanan berjalan keluar usai pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/agr/am.

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan, sikap masyarakat dalam perkara dugaan korupsi yang dilakukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, masih netral.

Mereka lebih menunggu keputusan pengadilan tentang terbukti atau tidaknya Nadiem terlibat dalam perkara pengadaan laptop chromebook ini.

Menurut Ray, masyarakat tidak terlalu terpengaruh dengan opini yang dibentuk para pembela Nadiem maupun penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca Juga:

“Masyarakat masih menunggu bagaimana putusan di pengadilan nanti. Mereka belum memutuskan apakah penetapan tersangka Nadiem ini tidak punya dasar kuat atau memang Nadiem memang terlibat. Saya kira publik masih menunggu itu dan tidak terpengaruh dengan opini-opini yang ada,” ungkap Ray Rangkuti.

Menurut Ray, penyidik Kejagung jangan juga terburu-buru dalam membawa perkara Nadiem ke pengadilan.

Kejaksaan harus memastikan dalil-dalil yang ditemukan penyidik dalam kasus laptop chromebook tidak cukup.

Baca Juga:

“Kalau mau cepat ya kejaksaan harus memperbanyak penyidik yang menangani proses hukum Nadiem ini, sehingga prosesnya bisa dipercepat,” ungkapnya.

Memastikan dalil-dalil yang digunakan dalam proses hukum Nadiem, kata Ray Ray Rangkuti, dibutuhkan karena masyarakat menyoroti kasus ini.

Menurut Ray, masyarakat tidak terlalu terpengaruh dengan opini yang dibentuk para pembela Nadiem

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus nadiem  Nadiem Makarim  Kejagung  opini publik  Kejaksaan  Nadiem 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp