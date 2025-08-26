Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Sikap Tegas PSSI Setelah Timnas Indonesia Batal Lawan Kuwait

Selasa, 26 Agustus 2025 – 13:52 WIB
Sikap Tegas PSSI Setelah Timnas Indonesia Batal Lawan Kuwait - JPNN.COM
Timnas Indonesia Foto : Ricardo

jpnn.com - Timnas Indonesia Batal menghadapi Kuwait pada FIFA Matchday September mendatang. Bagaimana sikap PSSI?

Keputusan mendadak dari federasi sepak bola Kuwait membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara dengan nada kecewa.

Sejak awal, PSSI telah mengumumkan dua lawan untuk Skuad Garuda, yakni Kuwait dan Lebanon. Jadwal resmi sudah dipublikasikan, bahkan tiket pertandingan sudah mulai dijual kepada publik.

Baca Juga:

Namun, semua itu buyar setelah Kuwait secara tiba-tiba membatalkan keikutsertaannya. Erick pun menegaskan bahwa PSSI langsung melayangkan protes keras.

“Awalnya kami bisa saja bertafsir buruk, ini sabotase. Apalagi mau cari lawan uji coba saja sudah susah sekali. Namun, ternyata Kuwait juga mundur dari turnamen lain,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/8).

Erick menolak berspekulasi lebih jauh meski ia menilai ada kemungkinan persoalan internal di balik mundurnya Kuwait.

Baca Juga:

“Mungkin ada isu internal. Saya tidak mau menuduh, tetapi kami sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait,” ujar Erick menambahkan.

Tidak hanya berhenti pada surat protes, PSSI juga berencana membawa masalah ini ke level Asia. Erick memastikan laporan resmi akan segera dilayangkan ke AFC.

Timnas Indonesia batal lawan Kuwait, PSSI bakal ambil langkah tegas, siap laporkan ke AFC

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  PSSI  Kuwait  Erick Thohir  FIFA Matchday 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp