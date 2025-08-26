Sikap Tegas PSSI Setelah Timnas Indonesia Batal Lawan Kuwait

jpnn.com - Timnas Indonesia Batal menghadapi Kuwait pada FIFA Matchday September mendatang. Bagaimana sikap PSSI?

Keputusan mendadak dari federasi sepak bola Kuwait membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara dengan nada kecewa.

Sejak awal, PSSI telah mengumumkan dua lawan untuk Skuad Garuda, yakni Kuwait dan Lebanon. Jadwal resmi sudah dipublikasikan, bahkan tiket pertandingan sudah mulai dijual kepada publik.

Namun, semua itu buyar setelah Kuwait secara tiba-tiba membatalkan keikutsertaannya. Erick pun menegaskan bahwa PSSI langsung melayangkan protes keras.

“Awalnya kami bisa saja bertafsir buruk, ini sabotase. Apalagi mau cari lawan uji coba saja sudah susah sekali. Namun, ternyata Kuwait juga mundur dari turnamen lain,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/8).

Erick menolak berspekulasi lebih jauh meski ia menilai ada kemungkinan persoalan internal di balik mundurnya Kuwait.

“Mungkin ada isu internal. Saya tidak mau menuduh, tetapi kami sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait,” ujar Erick menambahkan.

Tidak hanya berhenti pada surat protes, PSSI juga berencana membawa masalah ini ke level Asia. Erick memastikan laporan resmi akan segera dilayangkan ke AFC.