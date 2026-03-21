Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Sikilku Iso Muni, Laleilmanino Bawa Kebahagiaan di Na Willa

Sabtu, 21 Maret 2026 – 07:07 WIB
Na Willa mempersembahkan video klip untuk original soundtrack, Sikilku Iso Muni yang ditulis oleh Laleilmanino. Foto: Dok. Visinema Studios

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru persembahan Visinema Studios, Na Willa telah tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 18 Maret 2026.

Na Willa berhasil membuat semua penonton keluar dari bioskop dengan bahagia.

Salah satu alasannya yakni hadirnya lagu dan adegan musikal dalam filmnya. Lagu berjudul Sikilku Iso Muni yang ditulis oleh trio Laleilmanino sukses membuat penonton bersenandung.

Baca Juga:

Mulai 19 Maret, Original Motion Picture Soundtrack film Na Willa Sikilku Iso Muni sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital.

Lagu yang dinyanyikan oleh Luisa Adreena dan Azamy Syauqi dengan diiringi oleh Laleilmanino memberikan suasana hidup dengan musik yang ceria.

Selain kehadiran lagunya, Sikilku Iso Muni juga hadir dalam bentuk video musik yang memperluas pengalaman penonton terhadap dunia Na Willa.

Baca Juga:

Disutradarai oleh Bobby Zarkasih, video musik tersebut mengusung pendekatan performatif yang menonjolkan mood ceria, fun, dan penuh warna, dengan visual elemen-elemen dunia Na Willa yang dihadirkan secara imajinatif dalam skala besar layaknya diorama.

Video musik telah resmi dirilis dan dapat disaksikan melalui kanal YouTube Visinema Pictures.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Laleilmanino  Na Willa  Film Na Willa  Visinema Pictures 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp