Sikilku Iso Muni, Laleilmanino Bawa Kebahagiaan di Na Willa

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru persembahan Visinema Studios, Na Willa telah tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 18 Maret 2026.

Na Willa berhasil membuat semua penonton keluar dari bioskop dengan bahagia.

Salah satu alasannya yakni hadirnya lagu dan adegan musikal dalam filmnya. Lagu berjudul Sikilku Iso Muni yang ditulis oleh trio Laleilmanino sukses membuat penonton bersenandung.

Mulai 19 Maret, Original Motion Picture Soundtrack film Na Willa Sikilku Iso Muni sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital.

Lagu yang dinyanyikan oleh Luisa Adreena dan Azamy Syauqi dengan diiringi oleh Laleilmanino memberikan suasana hidup dengan musik yang ceria.

Selain kehadiran lagunya, Sikilku Iso Muni juga hadir dalam bentuk video musik yang memperluas pengalaman penonton terhadap dunia Na Willa.

Disutradarai oleh Bobby Zarkasih, video musik tersebut mengusung pendekatan performatif yang menonjolkan mood ceria, fun, dan penuh warna, dengan visual elemen-elemen dunia Na Willa yang dihadirkan secara imajinatif dalam skala besar layaknya diorama.

Video musik telah resmi dirilis dan dapat disaksikan melalui kanal YouTube Visinema Pictures.