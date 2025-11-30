Siklon Tropis yang Tak Biasa Menyebabkan Banjir di Sumatra
Warga di Provinsi Aceh masih terpukul setelah hujan deras dan banjir yang menewaskan setidaknya 30 orang.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Aceh mengatakan korban tewas tersebut tersebar di empat kabupaten, terutama di Aceh Tengah dan Bener Meriah, seperti dilaporkan Kompas.com.
Kamis kemarin, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana banjir di Aceh.
Banjir dan longsor akibat siklon tropis juga terjadi di sejumlah kawasan lainnya di Pulau Sumatra hingga memaksa ribuan orang mengungsi akibat rumah mereka yang hancur.
Sementara itu, Polda Sumatera Utara mengeluarkan data terbaru korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di provinsi tersebut.
Hingga Kamis kemarin sudah 43 orang meninggal dunia, seperti dikatakan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan, dengan lebih dari 80 orang terluka dan hampir 90 orang masih dalam pencarian.
"Total warga yang mengungsi sebanyak 1.168 warga," ujar Kombes Ferry, seperti dikutip dari Detik.com.
Bencana alam di Sumatra pekan ini merupakan rangkaian dari bencana di Asia Tenggara yang juga memakan korban jiwa hingga puluhan orang di Thailand dan Malaysia, dengan ketinggian air yang cukup tinggi untuk merendam bangunan, termasuk rumah sakit.
Banjir dan longsor akibat Siklon Senyar terjadi di sejumlah kawasan di Pulau Sumatra dan daerah Asia Tenggara lainnya
