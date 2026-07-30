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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Silakan Disimak Kalimat Neymar, Masa-masa Indah Sudah Selesai

Kamis, 30 Juli 2026 – 05:30 WIB
Silakan Disimak Kalimat Neymar, Masa-masa Indah Sudah Selesai - JPNN.COM
Neymar. Foto: Lee Smith/Reuters

jpnn.com - JAKARTA - Neymar sudah memutuskan untuk tidak akan kembali membela Timnas Brasil setelah Piala Dunia 2026.

Pemilik nama lengkap Neymar da Silva Santos Júnior itu menegaskan untuk menutup karier internasional setelah 16 tahun memperkuat Selecao.

"Kurasa masa-masa indah bersama tim nasional Brasil sudah selesai. Saya sudah mengukir sejarah di sana dan saya sangat bahagia dengan hal itu," kata Neymar kepada Esporte Record, dikutip UOL Esporte pada Rabu (29/7).

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Keputusan tersebut membuat Neymar mengakhiri perjalanan panjang bersama Brasil yang dimulai sejak debut pada 2010.

Selama membela Selecao, mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu mencatatkan 130 penampilan dengan torehan 80 gol dan 59 assist di semua kompetisi.

Laga terakhir Neymar bersama Brasil terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 saat Selecao kalah 1-2 dari Norwegia.

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Pada pertandingan tersebut, pemain kelahiran 5 Februari 1992 itu mencetak satu-satunya gol Brasil walau bermain selama 23 menit.

Meskipun usianya masih memungkinkan untuk tampil di Copa America 2028, Neymar mengaku telah mantap dengan keputusan untuk pensiun dari tim nasional.

Silakan disimak kalimat Neymar yang sudah memutuskan untuk tidak akan kembali membela Timnas Brasil setelah Piala Dunia 2026.

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TAGS   Neymar  Timnas Brasil  Piala Dunia  Piala Dunia 2026 
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