Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Silaturahmi ke Rumah Jokowi, Ketum ProJo Dititipkan Sebuah Pesan, Hmm...

Rabu, 25 Maret 2026 – 21:14 WIB
Silaturahmi ke Rumah Jokowi, Ketum ProJo Dititipkan Sebuah Pesan, Hmm... - JPNN.COM
Presiden ketujuh RI Joko Widodo (depan kanan) bersama Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi (depan kiri) di Solo, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (25/3). Dokumentasi DPP ProJo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi bersama rombongan bersilaturahmi ke kediaman Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/3).

Budi Arie datang bersama rombongan untuk bertemu Jokowi yang memang menggelar open house menyambut Idulfitri 1447 Hijriah.

Budi Arie mengaku kedatangannya ke kediaman Jokowi untuk murni silaturahmi Idulfitri tanpa ada agenda khusus terkait politik.

"Kami bersilaturahmi dan bermaaf-maafan dengan Pak Jokowi. Tidak ada agenda khusus bicara politik. Tidak ada, ya," kata eks Menteri Koperasi itu melalui layanan pesan.

Namun, Budi Arie tidak memungkiri bahwa Jokowi sebagai Ketua Pembina ProJo diinformasikan soal rencana kerja organisasi.

"Kami menginformasikan kepada Pak Jokowi, bahwa ProJo ke depan akan terus menjalankan Konferensi Daerah dan Konfercab seluruh Indonesia," ujarnya. 

Budi Arie mengatakan ProJo sebagai organisasi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan berkomitmen menyukseskan program prioritas pemerintah.

"Ya, Pak Jokowi, titip pesan tetap bantu program pemerintah," lanjut eks Menkominfo itu.

Ketum ProJo Budi Arie mengaku silaturahmi bertemu Jokowi murni menyambut Idulfitri dan tak ada agenda membahas politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  Projo  Budi Arie  lebaran idulfitri 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp