Silaturahmi ke Rumah Jokowi, Ketum ProJo Dititipkan Sebuah Pesan, Hmm...

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi bersama rombongan bersilaturahmi ke kediaman Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/3).

Budi Arie datang bersama rombongan untuk bertemu Jokowi yang memang menggelar open house menyambut Idulfitri 1447 Hijriah.

Budi Arie mengaku kedatangannya ke kediaman Jokowi untuk murni silaturahmi Idulfitri tanpa ada agenda khusus terkait politik.

"Kami bersilaturahmi dan bermaaf-maafan dengan Pak Jokowi. Tidak ada agenda khusus bicara politik. Tidak ada, ya," kata eks Menteri Koperasi itu melalui layanan pesan.

Namun, Budi Arie tidak memungkiri bahwa Jokowi sebagai Ketua Pembina ProJo diinformasikan soal rencana kerja organisasi.

"Kami menginformasikan kepada Pak Jokowi, bahwa ProJo ke depan akan terus menjalankan Konferensi Daerah dan Konfercab seluruh Indonesia," ujarnya.

Budi Arie mengatakan ProJo sebagai organisasi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan berkomitmen menyukseskan program prioritas pemerintah.

"Ya, Pak Jokowi, titip pesan tetap bantu program pemerintah," lanjut eks Menkominfo itu.