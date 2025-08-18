Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Silet Open Up, Sosok di Balik Viral Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo Bergoyang

Senin, 18 Agustus 2025 – 09:52 WIB
Musiku Silet Open Up. Foto: Tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Lagu Tabola Bale kembali viral setelah diperdengarkan dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Lagu ini dinyanyikan oleh Silet Open Up, nama panggung dari Siprianus Bhuka, penyanyi asal Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebelumnya, dia juga sempat mencuri perhatian publik lewat lagu Kakak Main Salah yang membawanya tampil di panggung bergengsi, Gala Dinner KTT ASEAN 2023.

Rian, sapaan akrabnya, lahir di Waeia, Kecamatan Golewa, pada 22 November 1993, sebagai anak bungsu dari delapan bersaudara.

Silet Open Up, Sosok di Balik Viral Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo BergoyangPresiden Prabowo saat bergoyang mengikuti lagu Tabola Bale yang dinyanyikan Silet Open Up dan Diva Aurel di Istana Negara, pada Minggu (17/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

Silet Open Up menempuh pendidikan tinggi di jurusan Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan lulus pada 2017. Dua tahun kemudian, dia menikah dan kini telah dikaruniai seorang putri.

Meski berlatar belakang sains, Rian telah jatuh cinta pada musik sejak remaja. Keluarganya yang memiliki tradisi bermusik membuatnya akrab dengan berbagai alat musik.

Bakat menciptakan lagu baru berkembang saat dia kuliah, hingga akhirnya mantap menekuni musik sebagai jalur profesional.

