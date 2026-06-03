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JPNN.com - Nasional - Hukum

Silmy Karir Tiba di KPK, Dikawal Ajudan

Rabu, 03 Juni 2026 – 23:33 WIB
Silmy Karir Tiba di KPK, Dikawal Ajudan - JPNN.COM
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim akhirnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Rabu malam (3/6). Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim akhirnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Rabu malam (3/6).

Kedatangannya sekitar pukul 22.38 WIB ini mengakhiri pencarian yang dilakukan tim penyidik sejak operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat digelar sehari sebelumnya.

Pantauan di lokasi, Silmy Karim tiba dengan mengenakan batik hijau muda dan dikawal sejumlah ajudannya. Suasana di lobi Gedung KPK langsung ramai ketika awak media yang telah menunggu sejak sore berusaha mengabadikan momen tersebut.

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Beberapa ajudan Silmy terlihat berusaha menghalangi awak media, bahkan sempat terjadi aksi dorong-dorongan dan adu mulut dengan jurnalis yang mencoba melayangkan pertanyaan.

Silmy Karim sendiri tampak irit bicara dan langsung menuju meja resepsionis sebelum masuk ke ruang pemeriksaan di lantai dua.

Sebelum kedatangannya, KPK telah mengimbau Silmy Karim untuk bersikap kooperatif dan menyerahkan diri.

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"Kami mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif, barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga bisa membantu proses penanganan perkara ini," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Rabu siang.

Budi Prasetyo juga mengungkapkan bahwa informasi terakhir tim menunjukkan Silmy Karim berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya sebelum akhirnya menyerahkan diri.

Wamen Imipas Silmy Karim tiba di KPK malam ini seusai sempat diburu tim Operasi Tangkap Tangan (OTT).

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TAGS   Kementerian Imipas  simly karim  Kasus Korupsi  Kasus 
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