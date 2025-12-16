Siloam Hospitals Kebon Jeruk Jadi Pusat Bedah Robotik dan Minimal Invasif Pertama di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Siloam Hospitals Kebon Jeruk (SHKJ), bagian dari jaringan Siloam International Hospitals, meresmikan Pusat Bedah Robotik dan Minimal Invasif (Center for Robotic and Minimally Invasive Surgery) pertama di Indonesia pada Selasa (16/12)

Langkah strategis tersebut mempertegas posisi Siloam Hospitals Kebon Jeruk sebagai pusat rujukan nasional untuk berbagai prosedur bedah robotik dan minimal invasif di bidang urologi, ginekologi, digestif, ortopedi, dan lainnya.

Peresmian Siloam Hospitals Kebon Jeruk sebagai Pusat Bedah Robotik dan Minimal Invasif itu menandai babak baru dalam dunia pelayanan bedah modern di tanah air.

Pencapaian tersebut juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan 34 tahun Siloam Hospitals Kebon Jeruk melayani masyarakat Indonesia dengan standar medis terbaik, berlandaskan inovasi, teknologi terkini, serta komitmen terhadap keselamatan dan kenyamanan pasien.

Selama lebih dari tiga dekade, Siloam Hospitals Kebon Jeruk melakukan berbagai perbaikan dalam pelayanan bedah, dimulai dari era bedah terbuka (laparotomi), berkembang ke laparoskopi yang menghadirkan sayatan minimal, hingga kini memasuki era bedah robotik yang menawarkan presisi lebih tinggi, pemulihan lebih cepat, dan risiko komplikasi yang lebih rendah.

Kini, Siloam Hospitals Kebon Jeruk memiliki dan mengoperasikan tiga sistem robotik, yakni Da Vinci Xi (urologi, ginekologi, bedah digestif, dan bedah umum), Biobot MonaLisa (khusus diagnostik kanker prostat presisi tinggi), dan ROSA (ortopedi total knee replacement).

Berbagai studi global menyatakan teknologi operasi robotik memberikan sejumlah keuntungan, yaitu tingkat akurasi yang lebih tinggi, pengendalian instrumen yang lebih stabil, penglihatan tiga dimensi berkualitas tinggi, serta kemampuan menjangkau area yang sulit dicapai oleh tangan manusia.

Kombinasi semua keunggulan itu membuat prosedur robotik mampu meningkatkan kenyamanan pasien melalui minimalisasi rasa nyeri pasca-operasi, percepatan proses pemulihan, serta peningkatkan hasil klinis jangka panjang.