JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Siloam Hospitals Kembangkan Ambulatory Surgery, Pasien Bisa Pulang Sehari Setelah Operasi Lutut

Selasa, 28 Oktober 2025 – 18:05 WIB
Rumah Sakit Siloam Hospitals menerima kunjungan dari ahli bedah ortopedi internasional, Timothy Alton, dalam rangka program Proctorship J&J MendTech. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Sakit Siloam Hospitals menerima kunjungan dari ahli bedah ortopedi internasional, Timothy Alton, dalam rangka program Proctorship J&J MendTech.

Kunjungan tersebut bertujuan meningkatkan layanan operasi lutut (knee arthroplasty) di Siloam Hospitals.

Fokus utama dari kunjungan Dokter Timothy Alton yakni membahas tentang Ambulatory Surgery untuk prosedur Knee arthroplasty.

Knee arthroplasty ialah prosedur pembedahan yang bertujuan mengganti sendi lutut yang rusak dengan sendi buatan, terbuat dari logam atau plastik, untuk menghilangkan nyeri dan mengembalikan fungsi lutut.

Sementara itu, Ambulatory Surgery ialah prosedur bedah yang tidak memerlukan rawat inap, pasien dapat pulang pada hari yang sama setelah operasi.

Direktur Siloam Hospitals Mampang, Dr. dr. Wahyuni Dian Purwati, Sp.EM, menjelaskan, di rumah sakit naungannya saat ini, dengan penggunaan robotik, rata-rata pasien baru dapat pulang setelah empat hari pasca operasi.

"Dengan robotik itu biasanya sekarang yang terjadi itu rata-rata empat hari. Empat hari baru pasiennya pulang," ujar Dokter Wahyuni di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Oleh karena itu, Siloam Hospitals ingin belajar dari Dokter Timothy Alton mengenai cara menerapkan Ambulatory Surgery, sehingga pasien dapat pulang dalam satu hari setelah operasi.

Siloam Hospitals mempelajari prosedur Ambulatory Surgery, menargetkan pasien operasi lutut bisa dipulangkan pada hari yang sama.

