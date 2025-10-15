Siloam Hospitals Lippo Village Perkuat Keahlian & Teknologi Onkologi Paru

jpnn.com, JAKARTA - Siloam International Hospitals melalui Siloam Hospitals Lippo Village kembalimenghadirkan inovasi dan keunggulan medis di bidang onkologi melalui penyelenggaraan Lung Cancer 360 Workshop & Symposium 2025.

Hospital Director di Siloam Hospitals Lippo Village dr. Erick Prawira Suhardi, MARS, menyampaikan kegiatan ilmiah ini menjadi ajang kolaborasi dan pembelajaran bagi para tenaga medis untuk memperdalam keahlian dalam diagnosis dan terapi kanker paru.

“Kanker paru adalah salah satu penyakit dengan angka kematian tertinggi di dunia,” ungkap dr. Erick dikutip, Rabu (15/10).

Dia mengatakan mengusung tema “New Era in Oncology Expertise & Technology”, acara ini menyoroti bagaimana kemajuan teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga medis membuka era baru dalam penanganan kanker paru.

Beragam inovasi medis seperti Endobronchial Ultrasound (EBUS), Cryotherapy, Molecular Diagnostic, Targeted Therapy, dan Immunotherapy menjadi fokus utama dalam meningkatkan akurasi diagnosis dan efektivitas terapi.

“Kami harap pasien dapat memperoleh hasil klinis yang lebih baik,” ujar dr. Erick.

Dia menegaskan Siloam Hospitals Lippo Village memperkuat perannya sebagai pusat rujukan onkologi yang tidak hanya berfokus pada pelayanan pasien, tetapi juga pada edukasi dan pengembangan ilmu kedokteran bagi tenaga medis di Indonesia.

Berbekal dukungan teknologi medis terkini, kolaborasi lintas disiplin, serta kemitraan strategis dengan organisasi kesehatan nasional dan internasional, Siloam berkomitmen menghadirkan standar baru dalam penanganan kanker paru di tanah air.