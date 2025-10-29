Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Siloam Hospitals Lippo Village Perkuat Kesadaran Masyarakat soal Bahaya Stroke

Rabu, 29 Oktober 2025 – 20:46 WIB
Siloam Hospitals Lippo Village Perkuat Kesadaran Masyarakat soal Bahaya Stroke - JPNN.COM
Siloam Hospitals Lippo Village berkomitmen memperkuat kesadaran masyarakat terhadap penanganan cepat dan tepat pada kasus stroke. Foto: dok Siloam Hospitals

jpnn.com, JAKARTA - Siloam Hospitals Lippo Village berkomitmen memperkuat kesadaran masyarakat terhadap penanganan cepat dan tepat pada kasus stroke dalam peringatan World Stroke Day melalui tema Every Minute Counts, Every Life Matters.

Hospital Director Siloam Hospitals Lippo Village dr. Erick Prawira Suhardhi, MARS menyampaikan stroke merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di Indonesia. 

Namun, dengan deteksi dini dan penanganan yang cepat, pasien memiliki peluang pemulihan yang jauh lebih baik. 

“Setiap menit sangat berarti karena setiap keterlambatan penanganan dapat menyebabkan hilangnya jutaan sel otak yang berakibat pada gangguan fungsi tubuh secara permanen,” ungkap dr. Erick dikutip, Rabu (29/10).

Sebagai rumah sakit yang telah diakui sebagai Stroke Ready Hospital, Siloam Hospitals Lippo Village berkomitmen memberikan layanan penanganan stroke yang terpadu, cepat, dan berbasis teknologi modern. 

Dokter Erick memastikan proses diagnosis dan tindakan medis dilakukan dalam waktu kurang dari 45 menit sejak pasien tiba di IGD — mulai dari pemeriksaan CT Scan otak, pemberian obat trombolitik (jika memenuhi kriteria), hingga koordinasi dengan tim multidisiplin. 

Komitmen Siloam Hospitals Lippo Village dalam memberikan pelayanan stroke yang unggul telah mendapatkan pengakuan internasional melalui perolehan Diamond Award dari ANGELS Initiative, sebuah penghargaan international bergengsi yang diberikan kepada rumah sakit dengan standar penanganan stroke terbaik di dunia. 

Penghargaan ini menjadi bukti nyata dedikasi Siloam Hospitals Lippo Village dalam menyediakan layanan yang cepat, akurat, dan menyeluruh bagi pasien stroke. 

