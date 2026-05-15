JPNN.com - Nasional - Humaniora

Siloam Hospitals Mampang-Agewell Bersinergi, Hadirkan Inovasi Kesehatan bagi Lansia

Jumat, 15 Mei 2026 – 19:32 WIB
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Siloam Hospitals Mampang, sebagai salah satu rumah sakit dalam jaringan Siloam International Hospitals menjalin kerja sama dengan Agewell untuk menghadirkan layanan kesehatan lansia yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Kerja sama itu diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Siloam Hospitals Mampang dan Agewell di Klub Kelapa Gading, pada Sabtu (9/5).

MoU itu disaksikan oleh Ratih Hadiwinoto, selaku kuasa dari Dr. dr. Wahyuni Dian Purwati, Sp.EM, Hospital Director Siloam Hospitals Mampang dan dr. Amelia Mulia, MAMG selaku Program Coordinator & CEO of Agewell.

Agewell adalah komunitas yang berkomitmen mendukung lansia dalam mencapai kesehatan prima melalui berbagai program khusus dengan pendekatan kesehatan holistik.

Executive Director Siloam Hospitals Mampang, Ratih Hadiwinoto menyampaikan melalui kolaborasi antara Siloam Hospitals Mampang dan Agewell.

Keduanya berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung active aging (penuaan aktif) dan peningkatan kualitas hidup lansia di Jakarta dan sekitarnya.

"Kemitraan strategis ini merupakan langkah sinergis yang menggabungkan keunggulan fasilitas medis klinis dari Siloam Hospitals Mampang dengan keahlian perawatan preventif dan pendampingan lansia dari Agewell," ujarnya.

"Ini memastikan para senior mendapatkan perawatan yang personal dan berkelanjutan, mulai dari pemantauan gaya hidup sehat hingga penanganan medis komprehensif," sambungnya.

TAGS   Siloam Hospitals Mampang  Agewell  Lansia  kesehatan 
