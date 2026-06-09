Siloam Hospitals Mampang Menuju Pusat Layanan Ortopedi Modern & Terintegrasi

jpnn.com - JAKARTA - Siloam Hospitals Mampang menyelenggarakan Siloam Orthovolution 2026: Symposium & Live Surgery bertajuk 'Transforming Orthopaedic Care Through Innovation' pada Sabtu (6/6) lalu.

Acara ortopedi berskala besar perdana di lingkungan Siloam International Hospital itu menghadirkan total 14 pembicara internasional dan nasional, lebih dari 200 peserta dari kalangan dokter dan tenaga medis, tiga sesi live surgery, serta beberapa testimoni pasien.

Siloam Orthovolution 2026 menjadi momentum strategis dalam transformasi Siloam Hospitals Mampang menuju Siloam Orthopaedic Hospital, yakni pusat rujukan nasional ortopedi yang modern, terintegrasi, dan berbasis inovasi di Indonesia.

Adapun Siloam Orthovolution 2026 sendiri merupakan wujud keseriusan Siloam Hospitals Mampang dalam menjadikan ortopedi sebagai salah satu fokus utama rumah sakit tersebut.

Presiden Direktur Siloam International Hospitals David Utama mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Siloam untuk memperkuat layanan unggulan di bidang ortopedi.

"Melalui Siloam Orthovolution 2026, kami ingin menghadirkan standar layanan orthopedi yang semakin kuat melalui keunggulan klinis, inovasi teknologi, dan kolaborasi multidisiplin," ujar David Utama di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (6/6).

Dia berharap hal tersebut dapat memperkuat peran Siloam Hospitals Mampang sebagai pusat layanan ortopedi yang modern, komprehensif, dan berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien.

Sejalan dengan itu, CEO Siloam Hospitals Mampang Ratih Hadiwinoto mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan layanan sebagai rumah sakit premium dengan fasilitas ortopedi unggulan.