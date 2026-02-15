Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Siloam Hospitals TB Simatupang Hadirkan Layanan Deteksi Dini untuk Kanker Lambung

Minggu, 15 Februari 2026 – 12:45 WIB
Siloam Hospitals TB Simatupang Hadirkan Layanan Deteksi Dini untuk Kanker Lambung - JPNN.COM
Siloam Hospitals TB Simatupang meningkatkan pelayanan di area deteksi dini dan bedah, kali ini untuk kanker. Foto: dok Siloam Hospitals

jpnn.com, JAKARTA - Kanker lambung terdiagnosis pada satu juta individu setiap tahunnya, dengan angka kematian 700.000 di seluruh dunia.

Gejala yang tidak spesifik pada awal perjalanan penyakit menyebabkan diagnosis kanker lambung sering terlambat dengan angka kesintasan 5 tahun sebesar 15 persen di Amerika Serikat.

Siloam Hospitals TB Simatupang meningkatkan pelayanan di area deteksi dini dan bedah, kali ini untuk kanker.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Subspesialis Gastroenterohepatologi dr. David Reinhard Sumantri Samosir, SpPD-KGEH mengatakan

Diagnosis infeksi H. pylori dapat dilakukan dengan pemeriksaan non-invasif yaitu Urea Breath Test (UBT), atau pemeriksaan invasif yaitu prosedur endoskopi dan biopsi lambung.

Menurut dia, Urea breath test (UBT) menjadi pilihan utama dari berbagai pemeriksaan non-invasif untuk mendeteksi infeksi H.pylori dengan tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi.

Selain berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya infeksi H.pylori pada pasien dengan keluhan lambung.

“UBT juga berperan dalam mengevaluasi keberhasilan terapi eradikasi atau terjadinya kekambuhan infeksi H.pylori,” ungkap dr. David

TAGS   Kanker Lambung  Asam Lambung  lambung  Kanker  Siloam Hospitals TB Simatupang  Siloam Hospital  Deteksi Dini 
