JPNN.com - Nasional - Humaniora

Siloam International Hospitals Gelar Lelang Amal untuk Skrining Kanker Payudara Gratis

Rabu, 01 Oktober 2025 – 10:00 WIB
Siloam International Hospitals Gelar Lelang Amal untuk Skrining Kanker Payudara Gratis - JPNN.COM
Chief Executive Officer (CEO) Siloam International Hospitals Caroline Riady, dalam acara lelang amal karya seni yang digelar di Plataran Hutan Kota Senayan, Senin (29/9). Foto: Dokumentasi Siloam

jpnn.com - JAKARTA - Siloam International Hospitals bersama Global Auction Indonesia menggelar kegiatan lelang amal bertajuk “Langkah Merdeka Auction Night” di Plataran Hutan Kota Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Kegiatan lelang itu berhasil menjual belasan lukisan karya berbagai seniman. Dari 15 lukisan yang terjual, total dana yang terkumpul senilai Rp 246 juta.

Seluruh dana tersebut nantinya digunakan untuk mendukung keberlangsungan program SELANGKAH atau Semangat Lawan Kanker. 

"Program ini, merupakan inisiatif Siloam International Hospitals yang menghadirkan akses pemeriksaan kanker payudara gratis bagi perempuan di beberapa daerah," kata CEO Siloam International Hospitals Caroline Riady, baru-baru ini.

Dia menjelaskan total 41 karya seni dari 26 seniman Indonesia dilelang pada kegiatan tersebut.

Sebelumnya, karya-karya tersebut telah dipamerkan di Global Auction Indonesia, pada 26–28 Agustus 2025.

Proses lelang sudah berlangsung secara daring (online) sejak 11 Agustus 2025 hingga mencapai puncaknya pada malam lelang amal. 

Caroline Riady dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperluas akses deteksi dini kanker payudara

Siloam International Hospitals menggelar lelang amal untuk skrining kanker payudara gratis.

