Siloam Lanjutan Pertumbuhan Berkelanjutan lewat Diferensiasi Arketipe Tangerang

jpnn.com, JAKARTA - PT Siloam International Hospitals Tbk ("Siloam") menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2025.

Pada rapat tersebut, Siloam juga dengan bangga mempresentasikan kinerja tahun buku 2025, yang menjadi landasan penting bagi strategi archetype Perseroan ke depannya.

“Kami dengan bangga melaporkan kinerja operasional dan keuangan yang kuat selama periode ini, didorong oleh implementasi strategi archetype,” ujar Presiden Direktur Siloam David Utama dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/5).

Dia mengatakan Siloam terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan kesehatan yang penuh kepedulian, berkualitas tinggi, dan inovatif di seluruh Indonesia.

Komitmen ini tercermin melalui implementasi inisiatif strategis Next Gen Siloam ("NGS"), sebuah transformasi komprehensif yang dirancang untuk meningkatkan kapabilitas Siloam dan mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

“Archetype memungkinkan penyelarasan yang lebih kuat antara kemampuan klinis, alokasi modal, dan sumber daya operasional di seluruh Network kami,” kata David.

Sebagai pelopor dalam menghadirkan layanan kesehatan bertaraf dunia di dalam negeri, Siloam terus mengurangi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mencari pengobatan ke luar negeri melalui investasi berkelanjutan dalam keunggulan klinis, prosedur medis canggih, serta teknologi dan peralatan kesehatan terkini.

“Ini menandai awal dari transformasi yang lebih luas, sejalan dengan visi kami untuk menghadirkan layanan kesehatan berkualitas tinggi dan mudah dijangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia,” jelas David.