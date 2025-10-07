Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Siloam Raih Rekor MURI Perihal Penyelenggaraan Pelatihan BHD dengan Peserta Terbanyak

Selasa, 07 Oktober 2025 – 18:50 WIB
Siloam menerima Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas penyelenggaraan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) secara seri dengan jumlah peserta terbanyak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Siloam International Hospitals (Siloam) meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas penyelenggaraan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) secara seri dengan jumlah peserta terbanyak.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara MURI Awarding Event di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, pada Selasa (7/10).

Rekor tersebut terwujud berkat partisipasi 9.351 peserta dari berbagai kalangan, termasuk komunitas, sekolah, perusahaan, agen asuransi, hotel, institusi keagamaan, masyarakat umum, serta karyawan Siloam.

Pelatihan BHD diselenggarakan di 41 rumah sakit Siloam di seluruh Indonesia pada periode Juli hingga September 2025.

Pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan dasar penanganan darurat, seperti Resusitasi Jantung Paru (RJP/CPR), penggunaan Automated External Defibrillator (AED), dan langkah penyelamatan sebelum tenaga medis profesional tiba.

CEO Siloam International Hospitals, Caroline Riady, menyampaikan penghargaan tersebut menjadi wujud komitmen pihaknya untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa.

"Kami bangga dapat memperluas akses edukasi dan keterampilan BHD ke masyarakat luas," kata Caroline di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Pencapaian rekor MURI ini bertepatan dengan momentum World Heart Day dan sejalan dengan kampanye jantung Siloam bertema #CepatTepat #AdaUntukJantungAnda yang berlangsung sepanjang Agustus 2025 – Januari 2026.

TAGS   Rekor Muri  Bantuan Hidup Dasar  Siloam  Penghargaan  Rumah Sakit Siloam 
