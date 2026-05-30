JPNN.com - Daerah

SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Beroperasi hingga Jam 14.00, Nih Lokasinya

Sabtu, 30 Mei 2026 – 09:19 WIB
Layanan SIM keliling hari ini. Foto (ilustrasi): Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya masih membuka layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di wilayah Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

SIM Keliling dibuka untuk membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara berupa surat izin mengemudi (SIM).

Polda Metro Jaya melalui akun X @tmcpoldametro menyampaikan gerai SIM ini dibuka mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Berikut lokasinya:

Jakarta Timur : Lobi depan Mall Grand Cakung

Jakarta Utara: Lobi utama LTC Glodok

Jakarta Selatan : Area parkir samping Universitas Trilogi

Jakarta Barat : Lobby Selatan Mall Ciputra

