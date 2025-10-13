SIM Keliling Jakarta Hari Ini 13 Oktober, Berikut Jadwal & Lokasinya

Senin, 13 Oktober 2025 – 07:35 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Inilah jadwal dan lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini, Senin 13 Oktober 2025.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan SIM keliling di lima lokasi berbeda di Jakarta hari ini.

Upaya tersbut dalam rangka mempermudah akses masyarakat.

Akun X resmi @tmcppoldametro, menginformasikan bahwa pelayanan tersebut buka mulai pukul 08.00 sampai 14.00 WIB.

Berikut lima lokasi SIM keliling yang bisa didatangi untuk memperpanjang SIM kendaraan bermotor:

1. Jakarta Timur di Mall Grand Cakung;

2. Jakarta Utara di LTC Glodok;

3. Jakarta Selatan di Areal parkir Universitas Trilogi Kalibata;