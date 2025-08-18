Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

SIM Keliling Jakarta Senin 18 Agustus, Ini Lokasinya

Senin, 18 Agustus 2025 – 07:59 WIB
SIM Keliling Jakarta Senin 18 Agustus, Ini Lokasinya - JPNN.COM
SIM Keliling hari ini. Ilustrasi Foto: Antara

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling di lima lokasi, hari ini Senin 18 Agustus 2025.

Layanan SIM keliling ini disediakan untuk membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu.

Polda Metro Jaya melalui akun @tmcpoldametro di X, menyampaikan gerai SIM ini dibuka mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Baca Juga:

Berikut lokasi SIM keliling Jakarta hari ini:

Jakarta Timur : Lobby depan Mall Grand Cakung

Jakarta Utara : Lobby utama LTC Glodok

Baca Juga:

Jakarta Selatan : Area parkir samping Kampus Trilogi Kalibata

Jakarta Barat : Lobby Selatan Mall Ciputra

Berikut lokasi SIM keliling Jakarta hari ini, Senin 18 Agustus 2025. Lengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SIM Keliling  SIM keliling Jakarta  Lokasi SIM keliling hari ini  Polda Metro Jaya 
BERITA SIM KELILING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp