JPNN.com - Otomotif - Mobil

Simak 3 Fakta Menarik Hyundai Creta Facelift

Kamis, 06 November 2025 – 00:18 WIB
Hyundai Creta Facelift. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Hyundai Creta Facelift merupakan salah satu model yang patut diperhitungkan.

SUV lima pintu itu disebut-sebut mampu menyihir masyarakat karena memiliki desain lebih modern dan futuristik dibanding generasi sebelumnya.

Mobil pesaing Honda HR-V itu tidak hanya nyaman saat dikendarai di perkotaan, tetapi juga bisa digunakan berpergian keluar kota.

Hyundai Creta Facelift menawarkan berbagai fitur menarik yang tak kalah keren.

Oleh karena itu, SUV lima penumpang itu pun bisa jadi alternatif.

Lantas apa saja tawaran menarik Hyundai Creta yang bisa menjadi pertimbangan untuk dilirik? Mari kita telusuri.

1. Desain Eksterior

Hyundai Creta memiliki desain lebih gagah dan berkarakter dengan LED DRL (Daytime Running Light) dan Black Chrome Parametric Front Grille, sehingga memberikan aura futuristik sekaligus elegan.

Ditambah velg 17–18 inci diamond-cut yang memantulkan cahaya semakin mempertegas kesan dinamisnya.

