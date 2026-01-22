Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Tips

Simak 4 Langkah Cermat Memilih Mobil Bekas Agar Terhindar dari Penipuan

Kamis, 22 Januari 2026 – 11:41 WIB
Jajaran mobil bekas yang berada di Showroom. ilustrasi. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Mobil bekas merupakan salah satu pilihan masyarakat untuk memboyong kendaraan.

Sebab, mobil tersebut memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan kendaraan baru.

Namun, sebagian orang merasa kesulitan saat membeli mobil bekas.

Alasannya takut kualitasnya tidak sesuai ekspektasi, proses rumit, serta takut akan ditipu saat ingin membeli.

Jika hal itu terjadi, kerugian tak dapat terhindarkan karena harus ada pengeluaran tambahan untuk servis, membeli spare part pengganti, hingga perbaikan performa mesin rusak.

Dalam memastikan pembelian mobil bekas dengan baik, berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan:

1. Menyiapkan budget serta melakukan riset harga pasaran mobil bekas supaya memiliki data yang akurat dan dapat membantu menyaring pilihan dari banyaknya mobil yang tersedia.

2. Cek kondisi eksterior. Dari seluruh bagian mobil untuk memastikan kendaraan masih dalam kondisi yang sangat baik untuk digunakan.

TAGS   mobil bekas  penipuan  OLXmobbi  Stnk  BPKB 
