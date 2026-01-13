Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Simak, Ini Catatan Positif Kinerja Bea Cukai Magelang Sepanjang 2025

Selasa, 13 Januari 2026 – 15:20 WIB
Simak, Ini Catatan Positif Kinerja Bea Cukai Magelang Sepanjang 2025 - JPNN.COM
Bea Cukai Magelang mencatat kinerja positif sepanjang 2025 yang diraih melalui berbagai program strategis. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MAGELANG - Bea Cukai Magelang mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025.

Hasil ini diraih melalui berbagai program strategis, seperti penguatan pelayanan kepabeanan dan cukai, peningkatan asistensi kepada pelaku usaha dan UMKM, serta optimalisasi pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal.

“Kinerja yang kami raih sepanjang 2025 tidak lepas dari sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, masyaraat dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Magelang Imam Sarjono dalam keterangannya, Selasa (13/1).

Baca Juga:

Dari sisi penerimaan negara, Bea Cukai Magelang mencatatkan realisasi yang melampaui target.

Dari target penerimaan sebesar Rp 739,9 miliar, realisasi yang berhasil dibukukan mencapai Rp 812,2 miliar atau 109,7 persen.

Capaian ini menunjukkan pertumbuhan signifikan, yakni sekitar 237,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga:

“Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau,” ujar Imam.

Menurut Imam, hasil ini didorong oleh optimalisasi pengawasan di bidang cukai serta meningkatnya kepatuhan pengguna jasa.

Ini catatan positif kinerja Bea Cukai Magelang sepanjang 2025, penerimaan capai Rp 812,2 miliar dari target Rp 739,9 miliar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai Magelang  Bea Cukai  Penerimaan  Kepabeanan  Imam Sarjono  Cukai  Catatan  Magelang 
BERITA BEA CUKAI MAGELANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp