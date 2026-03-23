Simak, Prabowo Beberkan Fakta soal BoP Donald Trump

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membeberkan fakta terkait bergabungnya Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Prabowo menegaskan Indonesia tidak pernah berjanji atau berkomitmen untuk menyumbang sebesar USD 1 miliar atau Rp 17 triliun.

"Jadi, kami tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar," ujar Prabowo dalam sebuah wawancara di Jakarta, Minggu (23/3).

Prabowo juga menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP.

Namun, Prabowo kembali menegaskan bahwa tidak ada komitmen untuk membayar iuran sebagai anggota BoP.

"Tidak ada komitmen sama sekali," ucap dia.

Bahkan Prabowo membeberkan Indonesia absen dalam pertemuan founding donors yang belum lama diselenggarakan.

"Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali," tegas Prabowo.