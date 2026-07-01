Simak Susunan Pemain Prancis vs Swedia, Lini Depan Les Blues Menakutkan

jpnn.com, NEW JERSEY - Timnas Prancis akan menghadapi Timnas Swedia pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Rabu (1/7) pukul 04.00 WIB.

Pada pertandingan ini Prancis menurunkan formasi terbaik mereka, hal serupa juga dilakukan oleh Swedia untuk memberikan perlawanan hebat, demikian catatan FIFA.

Prancis mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Mike Maignan, sedangkan empat pemain belakang diisi oleh Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba dan Lucas Digne.

Kemudian dua gelandang dipercayakan kepada Aurelien Tchouameni dan Adrien Rabiot, lalu gelandang serang diisi oleh Michael Olise.

Dua posisi sayap diisi oleh Ousmane Dembele dan Bradley Barcola, sedangkan tempat ujung ditombak dipercayakan kepada penyerang Real Madrid Kylian Mbappe.

Di sisi lain, Swedia menggunakan formasi 3-4-2-1 dan pelatih Graham Potter mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Jacob Widell Zetterstrom.

Tiga bek di lini pertahan Swedia akan dihuni oleh Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson dan Gustaf Lagerbielke. Posisi gelandang diisi oleh Elliot Stroud, Lucas Bergvall, Yasin Ayari dan Daniel Svensson.

Dua pemain selanjutnya ditempatkan di belakang penyerang yakni Anthony Elanga dan Alexander Isak, lalu posisi ujung tombak diisi oleh Viktor Gyokeres.