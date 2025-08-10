Simfoni Delapan Dekade, Persembahan Gita Bahana Nusantara Menjelang HUT RI

Minggu, 10 Agustus 2025 – 10:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menggelar Konser Kemerdekaan Gita Bahana Nusantara (GBN) di Taman Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta, Sabtu (9/8) malam.

Acara gratis ini menampilkan orkestra dan paduan suara nasional yang beranggotakan talenta muda terbaik dari seluruh Indonesia, menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia.

Mengangkat tema “Simfoni Delapan Dekade”, konser ini menggambarkan perjalanan bangsa dari proklamasi hingga visi Indonesia Maju.

"Simfoni melambangkan harmoni dalam keberagaman, sementara “delapan dekade” menjadi momen refleksi jelang peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus 2025," kata Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon, seusai konser.

GBN beranggotakan musisi dan penyanyi muda pilihan hasil audisi paduan suara di 30 provinsi dan seleksi orkestra di Yogyakarta.

Dari 1.167 pendaftar paduan suara dan 294 pendaftar orkestra, terpilih peserta terbaik yang telah mengikuti pelatihan intensif selama satu bulan.

Konser dibagi dalam empat sesi tematik dengan sajian berbeda, mulai dari lagu-lagu bertema patriotisme, semangat generasi muda, harapan masa depan, hingga persatuan.

Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, turut menjadi bintang tamu membawakan lagu Di Atas Awan bersama GBN.