Simpan Nomor Ini untuk Antisipasi Keadaan Darurat Saat Perjalanan Selama Libur Nataru

Minggu, 28 Desember 2025 – 14:34 WIB
Ilustrasi perjalanan selama libur Nataru. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Posko Pusat Angkutan Nataru 2025/2026 di bawah naungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan beroperasi selama 24 jam mulai dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Kementerian Perhubungan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, operator transportasi, aparat penegak hukum, BMKG, Basarnas, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan perjalanan masyarakat selama masa Angkutan Nataru berjalan lancar.

Posko Pusat Angkutan Nataru ini berfungsi sebagai pusat koordinasi nasional untuk memantau dinamika transportasi dan merespons potensi gangguan secara cepat.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau bantuan urgensi selama perjalanan periode Nataru, dapat menghubungi call center berikut:

Call Center Jalan Tol

Jabodetabek, Purwakarta-Bandung – Cileunyi : 14080

Jakarta – Tangerang : 021 – 5575 3904

Tangerang – Merak : 021 – 5575 3904

Palimanan – Kanci : 023 – 1484 268

TAGS   Libur Nataru  keadaan darurat  perjalanan  Nataru  Call Center  Natal dan Tahun Baru 
