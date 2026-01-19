Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Simpan Tenaga di 2 Turnamen, PBSI Pasang Target Besar di Indonesia Masters 2026

Senin, 19 Januari 2026 – 16:53 WIB
Kabid Binpres PBSI, Eng Hian saat menghadiri acara konferensi pers Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Senin (19/1). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Target besar dicanangkan PBSI untuk Indonesia Masters 2026 seusai mengirit unjuk kekuatan di India Open 2026.

Tercatat skuad Pelatnas Cipayung hanya menurunkan Putri Kusuma Wardani (tunggal putri) dan Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi (ganda putri).

Kabid Binpres PBSI, Eng Hian berharap dengan persiapan penuh wakil Indonesia mampu raih gelar juara di hadapan publik sendiri.

Baca Juga:

“Kami tidak banyak kirim atlet di dua turnamen awal pada Malaysia Open dan India Open 2026. Prioritas kami merupakan Indonesia Masters 2026.” 

“Kami menjadi tuan rumah. Kami tentu mau all out untuk bisa meraih gelar,” ujar pria yang akrab disapa Didi itu.

Sejatinya pemain-pemain yang berangkat di dua turnamen awal dari Pelatnas Cipayung merupakan kewajiban mengingat peringkat mereka berada di Top 10 BWF.

Baca Juga:

Oleh karena itu, PBSI berupaya untuk memaksimalkan waktu untuk persiapan agar atlet yang bertanding di Indonesia Masters 2026 menampilkan permainan terbaik.

Terlebih pada ajang BWF Super 500 itu beberapa nama besar seperti Viktor Axelsen (tunggal putra), An Seyoung (tunggal putri), Kim Won Ho/Seo Seung Jae (ganda putra), sampai Liu Seng Shu/Tan Ning (ganda putri).

Target besar dicanangkan PBSI pada ajang Indonesia Masters 2026 seusai menyimpan kekuatan absen di India Open 2026

