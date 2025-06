Simple Plan Bagikan Trailer Film Dokumenter The Kids in the Crowd

jpnn.com, KANADA - Band pop-punk asal Kanada, Simple Plan, akhirnya merilis trailer pertama untuk film dokumenter terbaru, 'Simple Plan: The Kids in the Crowd'.

Film dokumenter tersebut menyoroti perjalanan karier luar biasa Simple Plan selama 25 tahun sebagai salah satu band favorit para penggemar musik.

"Kami sangat senang akhirnya bisa membagikan trailer pertama dari dokumenter ini,” ungkap Simple Plan, Kamis (19/6).

Adapun Simple Plan: The Kids in the Crowd akan tayang mulai 8 Juli di Prime Video.

Film dokumenter tersebut bisa ditonton di lebih dari 240 negara wilayah di seluruh dunia.

“Film ini merekam perjalanan kami, dari segala masa suka duka, momen paling berkesan, dan kisah di balik layar yang membentuk kami seperti band yang kalian lihat sekarang. Proses pembuatannya sangat emosional dan bermakna, dan rasanya sangat tepat merayakan ulang tahun ke-25 kami dengan membagikan kisah ini kepada dunia," jelas Simple Plan.

Grup beranggotakan Pierre Bouvier, Sebastien Lefebvre, Chuck Comeau, dan Jeff Stinco itu menyatakan The Kids in the Crowd bukan cuma tentang Simple Plan, tetapi tentang mimpi besar dan kegigihan.

Film dokumenter Simple Plan juga tentang persahabatan, rasa kekeluargaan, dan kekuatan musik yang bisa mengubah hidup.