Simsalabim, Jurus Purbaya Atasi IHSG Ambrol

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan kembali menguat seiring perbaikan fundamental ekonomi nasional.

Purbaya menekankan saat ini kondisi ekonomi Indonesia berada dalam tren positif berkat sinkronisasi kebijakan fiskal, moneter, dan investasi.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6 persen tahun ini dan bisa bertambah lebih cepat," ujar Purbaya dikutip Kamis (29/1).

Kemudian sisi pendapatan fiskal, Purbaya akan memperbaiki cara pengumpulan pajak dan cukai, sehingga hasilnya akan lebih optimal tanpa menaikkan tarif pajak maupun cukai.

Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk belanja tepat waktu dan sasaran, serta memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

"Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu, dan kami tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum bulan Mei, harusnya sekarang a good time to buy," imbuhnya.

Lebih lanjut Purbaya mengatakan, pelemahan IHSG akibat sentimen laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) bersifat yang sementara.

Purbaya mengatakan penurunan IHSG dipicu oleh penilaian MSCI terkait isu transparansi pasar saham Indonesia dan rendahnya tingkat floating sejumlah emiten.