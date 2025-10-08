Sinar Mas Land-Hongkong Land Luncurkan Botanic Villa, Hunian Supermewah di NavaPark BSD City

jpnn.com, BSD CITY - NavaPark kembali menegaskan posisinya sebagai kawasan hunian eksklusif dan premium di BSD City.

Menyasar segmen pasar super high end, NavaPark membuktikan properti dengan nilai investasi tinggi tetap diminati dan memiliki daya tarik yang tinggi.

Hal ini terlihat dari kesuksesan penjualan klaster pendahulunya, seperti Lyndon dan Layton dengan harga berkisar Rp 17–32 miliar per unit yang terjual habis dalam waktu singkat.

Melanjutkan kesuksesan tersebut, Sinar Mas Land dan Hongkong Land kini menghadirkan Botanic Villa at NavaPark, hunian yang dirancang dengan konsep vila modern di atas lahan 1,7 hektare di NavaPark BSD City.

Botanic Villa hadir dengan bangunan tiga lantai seluas 744 meter persegi dan luas tanah mulai 726 hingga 1.024 meter persegi. Setiap unit vila akan dilengkapi dengan inner courtyard yang menyatu dengan arrival pavillion, 5 kamar tidur ensuite dengan privat balcony, family room, lift two-sided door, serta area living dining yang sangat luas menghadap langsung ke Botanic Park. Botanic Villa ditawarkan mulai Rp 55 miliar hingga Rp89 miliar. Foto: Dokumentasi Sinar Mas Land

Botanic Villa hadir sebagai properti bernilai 'The Art of Scarcity', produk eksklusif yang hanya di produksi 14 unit.

Setiap unit hadir dengan bangunan tiga lantai seluas 744 meter persegi dan luas tanah mulai 726 meter persegi hingga 1.024 meter persegi.

Setiap unit vila akan dilengkapi dengan inner courtyard yang menyatu dengan arrival pavillion, 5 kamar tidur ensuite dengan privat balcony, family room, lift two-sided door, serta area living dining yang sangat luas menghadap langsung ke Botanic Park, yakni area hijau seluas kurang lebih 10 hektare dengan konsep wellness living yang menciptakan keseimbangan antara manusia, ruang dan alam.