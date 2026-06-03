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JPNN.com - Ekonomi - Properti

Sinar Mas Land & Hongkong Land Luncurkan Island Villa, Hunian Ultra-Luxury Terbaru

Rabu, 03 Juni 2026 – 22:15 WIB
Sinar Mas Land & Hongkong Land Luncurkan Island Villa, Hunian Ultra-Luxury Terbaru - JPNN.COM
Sinar Mas Land bersama Hongkong Land resmi meluncurkan Island Villa, hunian ultra-luxury terbaru di NavaPark, BSD City. Foto: Dokumentasi Sinar Mas Land

jpnn.com, BSD CITY - Sinar Mas Land bersama Hongkong Land resmi meluncurkan Island Villa, hunian berkonsep resort style premium di BSD City yang menyasar segmen Ultra High-Net-Worth (UHNW) di Indonesia dengan jumlah unit yang sangat terbatas.

Sebagai informasi, berdasarkan The Wealth Report dari Knight Frank, jumlah UHNWI di Indonesia pada tahun ini diperkirakan mencapai 1.810 orang.

Proyeksi tersebut menjadi sinyal positif bagi perkembangan segmen hunian kelas ultra-luxury di Indonesia.

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Kelompok UHNWI membutuhkan hunian yang sesuai dengan kelasnya, menawarkan scarcity value (nilai kelangkaan), privasi absolut, emotional value, serta integrasi gaya hidup yang eksklusif.

Menangkap peluang tersebut, Sinar Mas Land bersama Hongkong Land resmi meluncurkan Island Villa.

Sinar Mas Land &amp; Hongkong Land Luncurkan Island Villa, Hunian Ultra-Luxury Terbaru

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Mengusung tagline 'The Highest Status', setiap unit Island Villa hadir dalam bangunan tiga lantai dengan dua tipe, yakni The Premium (LB 929 meter persegi, LT 1.000 - 1.788 meter persegi) dan The Signature (LB 1.324 meter persegi, LT 1.500 – 2.214 meter persegi).

Dengan total hanya 35 unit yang dibangun di atas lahan seluas ± 8 hektare, Island Villa memiliki 5 hingga 6 kamar tidur ensuite, private balcony, private lift, serta inner courtyard yang terintegrasi dengan arrival pavilion.

Sinar Mas Land bersama Hongkong Land resmi meluncurkan Island Villa, hunian ultra-luxury terbaru di NavaPark, BSD City

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TAGS   Sinar Mas Land  Hongkong Land  Island Villa  NavaPark BSD City  Hunian 
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