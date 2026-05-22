Sinar Mas Land Luncurkan Klaster Komersial Wander Alley Walk di Kawasan TOD BSD City

jpnn.com, BSD CITY - Sinar Mas Land meluncurkan Wander Alley Walk, produk komersial terbaru yang dirancang sebagai pusat aktivitas bisnis di kawasan berbasis Transit-Oriented Development (TOD) BSD City.

Peluncuran klaster komersial ideal para pebisnis maupun entrepreneur yang ingin mengembangkan usahanya di kawasan TOD BSD City ini guna menangkap peluang meningkatnya mobilitas masyarakat urban dan kebutuhan akan ruang usaha yang terintegrasi dengan transportasi publik.

Kawasan Intermoda BSD City yang dikembangkan di atas lahan seluas 25 hektare menjadi salah satu simpul TOD strategis mencatat tingginya aktivitas komuter harian dengan jumlah penumpang di Terminal Bus dan Stasiun Cisauk mencapai 9.268.476 penumpang pada 2025.

Potensi traffic komuter ini menegaskan TOD Intermoda sebagai simpul utama mobilitas perkotaan, sekaligus kawasan potensial untuk pengembangan area komersial.

Wander Alley Walk berada tepat di sisi depan Jalan BSD Raya Utama ROW 22 dengan total pengembangan seluas 3 hektare.

Setiap unit commercial shophouse ini memiliki dua sampai tiga lantai dengan beberapa pilihan tipe ukuran, mulai dari lebar 4,5 x 9 meter sampai dengan 6 x 9 meter.

Didesain oleh konsultan master planner internasional terkemuka, yakni Siura Studio dari Singapura, Wander Alley Walk dirancang dengan arsitektur lanskap modern yang menghadirkan suasana kawasan komersial lebih estetik, nyaman, dan mendukung aktivitas bisnis maupun gaya hidup urban.

Wander Alley Walk sangat cocok untuk berbagai jenis usaha, seperti office, restaurant, beauty clinic, boutique, salon, bakery, kafe, F&B, dan bisnis potensial lainnya.