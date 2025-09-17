Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Sinar Mas Land Luncurkan Wander Alley, Spot Hangout Baru di Kawasan TOD Intermoda BSD City

Rabu, 17 September 2025 – 22:31 WIB
Sinar Mas Land Luncurkan Wander Alley, Spot Hangout Baru di Kawasan TOD Intermoda BSD City - JPNN.COM
Dari kiri ke kanan: Surianto Chandra (Vice President Commercial BSD Sinar Mas Land), Razna Adella (Vice President of Business Development Retail Sinar Mas Land), Perry P. Handjaya (Managing Director Business Development Sinar Mas Land), Harry Ramaputra (CEO Project Support & Services Sinar Mas Land), dan Dhany Herlambang (Vice President Finance Commercial BSD Sinar Mas Land) di seremoni groundbreaking Wander Alley di kawasan TOD Intermoda, BSD City, Rabu (17/9/2025). Foto: Dok. Sinar Mas Land

jpnn.com, BSD CITY - Sinar Mas Land menghadirkan Wander Alley yang merupakan alfresco retail sekaligus urban hangout place di kawasan TOD Intermoda BSD City Tangerang dengan terintegrasi dengan Stasiun KRL Commuter Line Cisauk hingga terminal bus BSD Link.

Managing Director Business Development Sinar Mas Land Perry P. Handjaya menyampaikan Wander Alley dibangun di atas lahan seluas 1,7 hektare dari pengembangan kawasan TOD Intermoda BSD City yang memiliki total keseluruhan lahan seluas 25 hektare.

Area komersial ini menyasar para commuters, transit user, komunitas hingga masyarakat di BSD City dan sekitarnya.

Baca Juga:

Sinar Mas Land Luncurkan Wander Alley, Spot Hangout Baru di Kawasan TOD Intermoda BSD City

Dibangun di atas lahan seluas 1,7 hektare, Wander Alley merupakan katalis dari pengembangan kawasan TOD Intermoda BSD City dengan konsep kawasan alfresco retail sekaligus urban hangout place yang terintegrasi dengan jaringan transportasi publik, mulai dari Stasiun KRL Commuter Line Cisauk hingga terminal bus BSD Link. Foto: Dokumentasi Sinar Mas Land

Proyek tersebut ditargetkan rampung dan mulai beroperasi pada kuartal IV 2026.

Sesuai data, jumlah penumpang kuartal pertama 2025 di Terminal Bus dan Stasiun Cisauk mencapai 582.622 penumpang dari jumlah penumpang pada kuartal pertama 2024 sebesar 431.088 atau naik sekitar 39,71 persen.

Baca Juga:

"Kenaikan mobilitas urban ini menegaskan pentingnya kawasan Transit-Oriented Development (TOD) sebagai simpul utama bagi mobilitas perkotaan," kata Perry dalam seremoni groundbreaking Wander Alley di kawasan TOD Intermoda BSD City, Rabu (17/9).

Perry juga menyampaikan berdasarkan data Knight Frank Indonesia (2024), dalam tiga tahun terakhir telah dibangun 13 mal atau ritel berkonsep alfresco retail di Jakarta.

Sinar Mas Land meluncurkan Wander Alley yang merupakan alfresco retail sekaligus urban hangout place di kawasan TOD Intermoda BSD City

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sinar Mas Land  Wander Alley  Groundbreaking  BSD City  Alfresco Retail  Hangout  Program Urban Planning 
BERITA SINAR MAS LAND LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp