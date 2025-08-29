Sinar Mas Land Resmikan Masjid Raya Baitul Mukhtar di BSD City, Bisa Tampung 7 Ribu Jemaah

jpnn.com, BSD CITY - Sinar Mas Land melalui Yayasan Muslim Sinar Mas Land (YMSML) meresmikan Masjid Raya Baitul Mukhtar di BSD City.

Masjid Raya Baitul Mukhtar dibangun di lokasi strategis di pusat West BSD City di atas lahan seluas 2,2 hektare dengan luas bangunan 9.581 meter persegi dan mampu menampung hingga 7 ribujemaah.

Nama Baitul Mukhtar berasal dari kata Baitul yang berarti 'rumah', dan Mukhtar dalam bahasa Arab yang bermakna 'yang terpilih' atau 'orang pilihan'.

Filosofi nama ini mencerminkan harapan agar masjid ini menjadi rumah bagi orang-orang yang terpilih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sekaligus melambangkan doa dan tekad agar Masjid Raya Baitul Mukhtar senantiasa menjadi pusat kebaikan, persaudaraan, dan keberkahan bagi masyarakat BSD City dan sekitarnya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar (kanan) melakukan seremoni penandatanganan prasasti yang disaksikan Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid , Ketua Umum Yayasan Muslim Sinar Mas Saleh Husin pada acara peresmian Masjid Raya Baitul Mukhtar BSD City, Jumat (29/8). Foto: Dokumentasi Sinar Mas Land

Peresmian Masjid Raya Baitul Mukhtar BSD City dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid, Ketua Umum Yayasan Muslim Sinar Mas Saleh Husin, dan Ketua Yayasan Muslim Sinar Mas Land Bambang Setiawan, serta jajaran Muspida Kabupaten Tangerang pada 29 Agustus 2025.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku bersyukur atas kehadiran Masjid Raya Baitul Mukhtar di BSD City.

Dia berharap masjid ini bukan sekadar menjadi tempat ibadah bagi umat muslim, tetapi juga akan menjadi tempat untuk mencetak kader-kader bangsa sekaligus kader umat yang hebat, yang mampu menebar nilai-nilai kebaikan.