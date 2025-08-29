Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Sinar Mas Land Resmikan Masjid Raya Baitul Mukhtar di BSD City, Bisa Tampung 7 Ribu Jemaah

Jumat, 29 Agustus 2025 – 18:24 WIB
Sinar Mas Land Resmikan Masjid Raya Baitul Mukhtar di BSD City, Bisa Tampung 7 Ribu Jemaah - JPNN.COM
Masjid Raya Baitul Mukhtar dibangun di lokasi strategis yang berada di pusat West BSD City di atas lahan seluas 2,2 hektare dengan luas bangunan 9.581 meter persegi dan mampu menampung hingga 7 ribu jemaah. Foto: Dokumentasi Sinar Mas Land

jpnn.com, BSD CITY - Sinar Mas Land melalui Yayasan Muslim Sinar Mas Land (YMSML) meresmikan Masjid Raya Baitul Mukhtar di BSD City.

Masjid Raya Baitul Mukhtar dibangun di lokasi strategis di pusat West BSD City di atas lahan seluas 2,2 hektare dengan luas bangunan 9.581 meter persegi dan mampu menampung hingga 7 ribujemaah.

Nama Baitul Mukhtar berasal dari kata Baitul yang berarti 'rumah', dan Mukhtar dalam bahasa Arab yang bermakna 'yang terpilih' atau 'orang pilihan'.

Baca Juga:

Filosofi nama ini mencerminkan harapan agar masjid ini menjadi rumah bagi orang-orang yang terpilih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sekaligus melambangkan doa dan tekad agar Masjid Raya Baitul Mukhtar senantiasa menjadi pusat kebaikan, persaudaraan, dan keberkahan bagi masyarakat BSD City dan sekitarnya.

Sinar Mas Land Resmikan Masjid Raya Baitul Mukhtar di BSD City, Bisa Tampung 7 Ribu Jemaah

Menteri Agama Nasaruddin Umar (kanan) melakukan seremoni penandatanganan prasasti yang disaksikan Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid , Ketua Umum Yayasan Muslim Sinar Mas Saleh Husin pada acara peresmian Masjid Raya Baitul Mukhtar BSD City, Jumat (29/8). Foto: Dokumentasi Sinar Mas Land

Peresmian Masjid Raya Baitul Mukhtar BSD City dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid, Ketua Umum Yayasan Muslim Sinar Mas Saleh Husin, dan Ketua Yayasan Muslim Sinar Mas Land Bambang Setiawan, serta jajaran Muspida Kabupaten Tangerang pada 29 Agustus 2025.

Baca Juga:

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku bersyukur atas kehadiran Masjid Raya Baitul Mukhtar di BSD City.

Dia berharap masjid ini bukan sekadar menjadi tempat ibadah bagi umat muslim, tetapi juga akan menjadi tempat untuk mencetak kader-kader bangsa sekaligus kader umat yang hebat, yang mampu menebar nilai-nilai kebaikan.

Masjid Raya Baitul Mukhtar yang berlokasi strategis di Barat BSD City dapat diakses melalui sejumlah ruas tol dan menjadi salah satu ikon di Banten

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sinar Mas Land  Masjid Raya Baitul Mukhtar  BSD City  Nasruddin Umar  Jusuf Kalla  rumah ibadah  Masjid 
BERITA SINAR MAS LAND LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp