Sinar Mas Land & UD IMPACT Meluncurkan AI Entrepreneurship Academy di BSD City

jpnn.com, TANGERANG - Sinar Mas Land dan UD IMPACT resmi menjalin kerja sama strategis untuk menghadirkan AI Entrepreneurship Academy di BSD City.

Kerja sama itu diperkuat melalui penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Irawan Harahap (CEO Digital Tech Ecosystem and Development Sinar Mas Land), dan Dion Park (Director of Indonesia, UD IMPACT Inc.) di Biomedical Campus, BSD City, pada Selasa (19/5).

Kolaborasi itu menandai komitmen bersama untuk menjadikan kawasan BSD City tidak hanya sebagai pusat hunian dan bisnis kelas dunia, tetapi juga sebagai pusat inkubasi wirausaha berbasis AI dan mencetak talenta digital di Indonesia.

CEO Digital Tech Ecosystem and Development at Sinar Mas Land, Irawan Harahap mengatakan BSD City telah berkembang menjadi kawasan yang mempertemukan institusi pendidikan, komunitas bisnis, dan ekosistem digital dalam satu lingkungan yang terintegrasi.

"Kolaborasi dengan UD IMPACT juga memperkaya inisiatif baru kami, yaitu mBrace (Make BSD Research and AI Center of Excellence), sebuah pusat riset dan kecerdasan buatan (AI) yang ditujukan untuk mendorong BSD City tidak hanya sebagai tempat belajar dan bekerja, tetapi juga sebagai pusat lahirnya inovasi dan wirausahawan muda berbasis AI," ungkap Irawan.

"Kehadiran program itu menjadi langkah konkret untuk membuktikan bahwa ekosistem universitas di BSD City memiliki kesiapan, talenta, dan infrastruktur yang mampu melahirkan solusi teknologi yang relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat," sambungnya.

Melalui penandatanganan MoU ini, kedua belah pihak secara resmi memulai kolaborasi dalam program AI Entrepreneurship Academy yang diawali dengan penyelenggaraan BSD City AI Hackathon pada Q3 2026 mendatang.

Program perdana ini akan melibatkan mahasiswa dari sejumlah universitas ternama di Kawasan BSD City, seperti Universitas Prasetiya Mulya, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dan Monash University Indonesia.