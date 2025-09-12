Sinar Primera Groundbreaking Kawasan Pergudangan Modern SPIN di Narogong

jpnn.com, BEKASI - Sinar Primera Group memulai pembangunan kawasan pergudangan modern Sinar Primera Industrial Narogong (SPIN) melalui seremoni groundbreaking di Narogong, Bekasi.

Direktur Sinar Primera Group, Deddy Djaja Ria mengatakan langkah ini menjadi strategi penting dalam pengembangan pusat logistik dan industri yang modern, efisien, dan terintegrasi.

Groundbreaking ini juga menandai dimulainya pembangunan gudang built-to-suit untuk salah satu perusahaan multinasional terkemuka di sektor energi sebagai tenant pertama SPIN.

Dengan total luas kawasan mencapai 27 hektare, SPIN dikembangkan sebagai kawasan pergudangan multiguna yang menyediakan dry warehouse, cold storage, serta solusi built-to-suit yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan tenant lintas sektor.

Pada fase pertama, Warehouse 3 (WH3) dijadwalkan selesai dan siap disewakan pada kuartal IV/2025.

“Dengan SPIN, kami tidak hanya membangun gudang, kami membangun solusi logistik yang fleksibel, modern, dan siap menunjang pertumbuhan industri ke depan. Groundbreaking ini bukan hanya awal pembangunan SPIN, tetapi juga awal dari kemitraan strategis dengan tenant pertama kami, perusahaan multinasional di sektor energi, yang mempercayakan solusi logistiknya kepada kami,” ungkap Deddy Djaja.

Saat ini pembangunan memasuki fase konstruksi untuk WH3, yang ditargetkan rampung dan siap disewakan pada akhir 2025.

WH3 dirancang sebagai gudang satu lantai dengan luas bangunan ±14.300 m², tinggi ceiling 12 meter, kapasitas lantai hingga 3,5 ton/m², 24 loading dock, dan 4 finger dock.