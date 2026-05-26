Sinarmas LDA Maritime Apresiasi Awak Berkinerja Terbaik lewat ‘The Best Vessel’

jpnn.com, JAKARTA - Sinarmas LDA Maritime (SLM), sebuah perusahaan pelayaran terkemuka dan penyedia jasa logistik terpadu, memberikan penghargaan kepada kapal dengan awak berkinerja terbaik pada quarter 1 2026 lewat ‘The Best Vessel’.

CEO SLM Matthieu Lavoine menyampaikan bahwa apresiasi itu merupakan sebuah inisiatif yang mencerminkan komitmen SLM Group dalam mendorong keunggulan di setiap lini operasi pada setiap satu quarter atau triwulan.

Matthieu menambahkan the best vessel lebih dari sekadar penghargaan, program ini merupakan representasi dari nilai-nilai yang dipegang bersama berupa integritas, kolaborasi, inovasi, dan ketangguhan.

"Melalui program ini setiap kapal dan awaknya didorong untuk terus berkembang, beradaptasi dan memberikan performa terbaik sebagai satu tim yang solid,” ungkap Matthieu di Jakarta, Selasa (26/5).

Matthieu menyebut bagi Sinarmas LDA Maritime, menjadi yang terbaik bukan hanya tentang hasil tetapi tentang perjalanan untuk terus tumbuh bersama.

Adapun pemberian penghargaan tersebut diberikan kepada SLM Josephine sebagai the best vessel quarter 1 2026 untuk kategori self-propelled barge.

Baca Juga: Siswa Sinarmas World Academy Wakili Indonesia ke Kejuaraan Dunia Robotika di AS

Pencapaian ini menjadi wujud dedikasi, kolaborasi tim yang solid serta komitmen dalam menjaga standar profesionalisme disetiap operasional.

SLM Josephine kini menjadi inspirasi dan benchmark atau standar kualitas bagi seluruh armada SLM Group untuk terus memberikan performa terbaik.