Sindikat Pencurian Ganjal ATM di Jaktim Beraksi di Gerai Ritel Modern

jpnn.com, JAKARTA - Polisi meringkus pelaku pencurian dengan modus mengganjal ATM di kawasan Cipayung, Jakarta Timur.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan mengatakan saat ini menyelidiki aliran dana sindikat ini.

"Penyidik juga mendalami aliran dana hasil kejahatan yang diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku," kata Bayu saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Timur, Rabu.

Dia menyebut pihaknya terus mengembangkan kasus pencurian dengan modus ganjal ATM tersebut.

Kali ini, fokus penyidikan diarahkan pada penelusuran aliran dana hasil kejahatan yang diduga telah digunakan oleh para pelaku untuk berbagai kepentingan pribadi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kemungkinan ada pihak lain yang turut menikmati hasil kejahatan atau potensi adanya jaringan pencurian dengan modus serupa yang lebih luas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, uang yang diperoleh dari aksi ganjal ATM tersebut diketahui untuk kebutuhan sehari-hari para pelaku, termasuk untuk membayar utang.

Polisi juga menyebut hingga saat ini belum ditemukan indikasi penggunaan dana untuk aktivitas judi online.