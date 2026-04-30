Sindikat Pengoplos BBM Bersubsidi Digulung Polda Sumsel, Sita Puluhan Ton Minyak

jpnn.com, PALEMBANG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel berhasil menggulung sindikat pengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan puluhan ton minyak oplosan yang siap diedarkan ke masyarakat.

Wakil Direktur Reskrimsus AKBP Listiyono mengungkapkan bahwa kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan dalam distribusi BBM.

"Ada 11 orang yang diamankan dengan peran beragam, mulai dari sopir tangki, pengelola gudang, hingga koordinator lapangan," ungkap Listiyono, Kamis (30/4/2026).

Kata Listiyono, peristiwa bermula pada Selasa, 21 April 2026, saat petugas melakukan penyelidikan di ruas Jalan Lintas Lubuk Linggau–Sarolangun, Kelurahan Trawas, Kecamatan STL Ulu Trawas.

Di lokasi tersebut, ditemukan satu unit truk tangki berkapasitas 16.000 liter milik PT Elnusa Petrofin yang seharusnya mendistribusikan BBM dari Depo Pertamina Lubuk Linggau menuju Provinsi Bengkulu.

Namun, dalam praktiknya, para pelaku mengalihkan kendaraan tersebut ke sebuah gudang di wilayah Musi Rawas.

"Di lokasi tersebut, sekitar 8.000 liter BBM jenis Pertalite diturunkan untuk ditukar (barter) dengan minyak bensin hasil olahan ilegal yang berasal dari wilayah Musi Rawas Utara," ujar Listiyono.