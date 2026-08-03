Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Kriminal

Sindikat Penipuan Emas Dikendalikan dari Lapas di Sumut, Warga Jatim Jadi Korban

Senin, 03 Agustus 2026 – 17:37 WIB
Sindikat Penipuan Emas Dikendalikan dari Lapas di Sumut, Warga Jatim Jadi Korban - JPNN.COM
Polisi merilis kasus pengungkapan sindikat penipuan daring bermodus promo penjualan logam mulia yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan di Sumatera Utara di Mapolda Jatim Surabaya, Senin (3/8/2026). (ANTARA/Willi Irawan)

jpnn.com - Tim Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengungkap sindikat penipuan daring bermodus promo penjualan logam mulia yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan atau lapas di Sumatera Utara.

Dalam kasus ini Polda Jatim menetapkan lima orang sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan narapidana.

"Pada siang hari ini Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur menyampaikan hasil pengungkapan tindak pidana penipuan online dengan modus promo penjualan logam mulia emas yang tentunya menjadi perhatian kita bersama," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast saat konferensi pers di Mapolda setempat, Surabaya, Senin (2/8/2026).

Baca Juga:

Direktur Reserse Siber Polda Jatim Kombes Bimo Ariyanto menjelaskan bahwa lima tersangka kasus penipuan itu berinisial ICS, MAH, I, SYR, dan RML.

ICS merupakan warga binaan Lapas Nusakambangan yang sebelumnya berasal dari lapas di Sumut.

MAH, I, dan SYR merupakan warga binaan lapas di Sumut, sedangkan RML bukan penghuni lapas.

Baca Juga:

Kombes Bimo menjelaskan kasus bermula saat korban menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal yang mengaku sebagai anaknya.

Setelah korban percaya, pelaku menawarkan logam mulia seharga Rp 2,35 juta per gram, lebih murah dibanding harga pasar sekitar Rp 2,8 juta per gram.

Polda Jatim mengungkap sindikat penipuan daring bermodus promo penjualan emas dikendalikan dari lapas di Sumut. Warga Jatim jadi korbannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penipuan  emas  Logam Mulia  lapas  Polda Jatim  Sumut 
BERITA PENIPUAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp