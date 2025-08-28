Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Sindir Noel yang Terjaring KPK, Prabowo: Saya Malu

Kamis, 28 Agustus 2025 – 16:09 WIB
Sindir Noel yang Terjaring KPK, Prabowo: Saya Malu - JPNN.COM
Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyindir eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang menjadi tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3.

Menurut Prabowo, anggota partai seharusnya berani mengoreksi diri untuk tak melakukan hal yang merugikan.

Prabowo mengingat bahwa saat sidang tahun DPR/MPR RI pada 15 Agustus lalu, dia menyindir kepada anggota Partai Gerindra yang melakukan korupsi, tak akan dilindungi.

Baca Juga:

“Eh beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader, kalau kader itu ikut pendidikan yang tadi itu dia harus belajar aduh dia tidak keburu ikut kaderisasi, tapi tetap agak malu saya,” ucap Prabowo, di Tangerang, pada Kamis (28/8).

“Sebetulnya orang itu menarik, mungkin dia khilaf,” lanjutnya.

Prabowo mempertanyakan bahwa apakah Noel tidak malu ketika diborgol, mengenakan baju tersangka, dan dilihat oleh pihak keluarga.

Baca Juga:

“Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye apa tidak ingat anak dan istrinya?” tanyanya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kembali mengingatkan jajarannya bahwa sejak awal dilantik, dia ingin pemerintahannya bersih.

Prabowo Subianto menyindir eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang menjadi tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo Subianto  Immanuel Ebenezer  Wamenaker  sertifikasi K3  KPK 
BERITA PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp