JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Sindiran Halus Manajer Honda, Ducati Harus Bersyukur Memiliki Marc Marquez

Rabu, 15 Oktober 2025 – 16:49 WIB
Marc Marquez. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - Performa gemilang Marc Marquez sepanjang musim MotoGP 2025 kembali menarik perhatian sosok yang dahulu sangat mengenalnya, Alberto Puig.

Manajer tim Honda itu menyebut Ducati sedang menikmati masa keemasan berkat kehadiran Marquez, yang dia anggap sebagai sosok pembeda di lintasan.

"Marc pantas mendapatkan gelar itu lebih dari siapa pun," ujar Puig dilansir Crash.

"Setelah semua yang terjadi padanya, rasa sakit, cedera, dan perjuangan panjang, keputusannya meninggalkan Honda adalah langkah yang tepat," tambahnya

Puig tak menampik keputusan Marquez hengkang dari Honda pada 2023 sempat meninggalkan luka bagi kedua pihak.

Namun, dia justru menganggap langkah berani The Baby Alien sebagai momen kebangkitan yang mengubah segalanya.

"Ducati beruntung memiliki Marc. Dia bukan sekadar pembalap cepat, tetapi juga sosok yang membawa semangat juara ke dalam tim," ungkap Puig.

Musim ini, Marquez tampil tak tertandingi dengan 11 kemenangan pada race utama dan 14 sprint race.

