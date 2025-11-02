Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Travel

Sinergi AirAsia MOVE dan Kemenparekraf Perkuat Promosi Wisata Indonesia

Minggu, 02 November 2025 – 12:01 WIB
Para konten kreator Malaysia, saat mengunjungi tempat wisata di Indonesia. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - AirAsia MOVE bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI menjalin kerja sama strategis sejak Juli hingga Oktober 2025 untuk memperkuat promosi pariwisata Indonesia di pasar Malaysia.

Melalui kolaborasi bertema #MacamLokal, kampanye ini mendorong wisatawan Malaysia menjelajahi kuliner, budaya, alam, dan keramahan masyarakat Indonesia secara langsung.

Data AirAsia MOVE mencatat peningkatan signifikan sebanyak 2.636 wisatawan asal Malaysia, dengan total kunjungan mencapai lebih dari 68 ribu orang dalam kurun waktu 50 hari.

Pencapaian ini merupakan hasil dari rangkaian inisiatif digital dan kegiatan luring terintegrasi yang dilakukan di bawah kampanye utama “Wonderful Indonesia”.

Aktivitas kampanye mencakup familiarisation trip bersama KOL asal Malaysia, promosi tiket pesawat dan hotel melalui aplikasi AirAsia MOVE, serta konten digital yang menyoroti keindahan berbagai destinasi Nusantara.

Program ini menjangkau kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya, serta destinasi wisata populer seperti Bandung dan Yogyakarta.

Arbi Wienandar, Country Head AirAsia MOVE Indonesia menjelaskan, melalui sinergi antara data, teknologi, dan promosi digital, kami dapat mendorong peningkatan wisatawan asing serta pertumbuhan industri lokal secara berkelanjutan.

"Ke depan, AirAsia MOVE berkomitmen memperluas visibilitas pariwisata Indonesia ke lebih banyak daerah dan menarik lebih banyak wisatawan dari kawasan ASEAN," kata Arbi, dalam keterangannya, Minggu (2/11).

AirAsia MOVE dan Kemenparekraf RI sukses gaet 2.600 wisatawan Malaysia lewat kampanye #MacamLokal.

