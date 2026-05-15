Pendidikan

Sinergi Akademisi dan Industri di Binus Engineering Week 2026

Jumat, 15 Mei 2026 – 16:16 WIB
Binus Engineering Week 2026. Foto: Dok. Tim Binus University

jpnn.com, JAKARTA - Binus Engineering Week 2026 kembali hadir untuk mendorong inovasi teknologi dan membuka peluang kolaborasi lintas sektor.

Mengusung Sustainable Engineering in Creating Global Impact and Competitiveness, para akademisi, peneliti, praktisi industri, hingga perwakilan pemerintah berkumpul membahas peran krusial teknik dalam menjawab tantangan global saat ini.

Penyelenggaraan acara tersebut dilatarbelakangi oleh percepatan teknologi dan perubahan global yang semakin dinamis.

Isu-isu strategis seperti transisi keberlanjutan, kecerdasan buatan (AI), Industri 5.0, hingga ekonomi hijau menjadi fokus utama yang dibahas karena telah menjadi realitas dalam persaingan global.

Rektor Binus University, Nelly menekankan bidang teknik memiliki peran yang semakin relevan sebagai penggerak transformasi.

Nelly menilai engineering bukan sekadar ilmu teknis, melainkan katalis inovasi dan fondasi pembangunan yang berdampak lintas generasi.

“Engineering is not only about building systems, but also about building a sustainable future,” ungkap Nelly di Kemanggisan, Jakarta, baru-baru ini.

Selain forum diskusi, ajang ini turut memamerkan berbagai karya inovatif mahasiswa dari berbagai lintas disiplin ilmu teknik sebagai solusi nyata masalah masyarakat.

