Sinergi Askrindo dan APINDO Kaltara Perkuat Perlindungan Risiko Pelaku Usaha

jpnn.com, JAKARTA - Askrindo Branch Office Tarakan menjalin kerja sama strategis dengan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Utara untuk memperkuat ekosistem usaha di wilayah tersebut.

Kolaborasi tersebut bertujuan menghadirkan perlindungan risiko bisnis bagi anggota APINDO sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha di tengah berkembangnya investasi dan aktivitas ekonomi di Kalimantan Utara.

Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto mengatakan Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan, memiliki prospek ekonomi yang terus berkembang seiring pembangunan di sektor hilirisasi industri, perdagangan, logistik, infrastruktur, hingga pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI).

Baca Juga: Askrindo Perkuat Perlindungan UMKM dan Dukung Pembangunan Daerah di Soppeng

Menurut Budhi, sebagai gerbang ekonomi Kalimantan Utara, Tarakan membutuhkan ekosistem usaha yang tangguh serta didukung instrumen mitigasi risiko agar pelaku usaha dapat memperluas kapasitas bisnis secara aman.

"Sebagai gerbang ekonomi Kaltara, Kota Tarakan memerlukan ekosistem usaha yang tangguh dan didukung oleh instrumen mitigasi risiko yang kuat agar para pelaku usaha dapat melakukan perluasan kapasitas usaha dengan aman, ditambah Kota Tarakan merupakan salah satu wilayah yang tinggi dengan aktivitas perdagangannya," ujar Budhi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Kota Tarakan pada 2025 tumbuh 5,02 persen.

Baca Juga: Askrindo Hadirkan Perlindungan Risiko bagi Pengunjung di Transera Waterpark

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor tersier sebesar 7,38 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran ditopang oleh konsumsi akhir rumah tangga yang meningkat 5,81 persen.

Budhi menegaskan Askrindo berkomitmen menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha di Kalimantan Utara melalui layanan perlindungan risiko, penjaminan proyek, serta pengamanan aset guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.