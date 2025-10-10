Sinergi bank bjb dan Pos Indonesia Hadirkan Solusi Keuangan dan Logistik Inovatif

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat sinergi dan kolaborasi strategis untuk meningkatkan kinerja serta memperluas jangkauan layanan keuangan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara bank bjb dan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Bersama. Kolaborasi ini diyakini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama bank bjb, Yusuf Saadudin, dan Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Haris, disaksikan oleh Direktur Operasional dan Teknologi Informasi bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini, serta jajaran manajemen kedua perusahaan di Menara bank bjb, Rabu (8/10/2025).

Acara ini menjadi momentum penting bagi kedua institusi untuk membangun ekosistem bisnis yang saling menguatkan.

Kerja sama ini mencerminkan komitmen bank bjb dalam menghadirkan solusi keuangan inovatif bagi korporasi, sekaligus mendukung transformasi bisnis Pos Indonesia menuju layanan logistik dan keuangan yang lebih efisien serta terintegrasi secara digital.

Melalui sinergi ini, kedua pihak sepakat memanfaatkan potensi layanan dan produk unggulan masing-masing. Bagi bank bjb, kerja sama ini menjadi peluang untuk memperluas penggunaan produk perbankan seperti giro, tabungan, deposito, hingga fasilitas Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) oleh Pos Indonesia.

Selain itu, bank bjb juga membuka akses pembiayaan serta berbagai layanan transaksional yang mendukung operasional Pos Indonesia, seperti pembayaran gaji, tunjangan, serta penerimaan dan pembayaran lainnya. Kolaborasi ini diharapkan memberikan efisiensi dalam pengelolaan keuangan korporasi.

Sementara itu, PT Pos Indonesia berkontribusi melalui dukungan layanan logistik, jasa kurir, serta pengiriman dokumen dan paket kedinasan bagi bank bjb.